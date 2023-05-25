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بالفيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي وبرد كثيف بالمدينة المنورة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي وبرد كثيف بالمدينة المنورة

بالفيديو.. أمطار غزيرة على المسجد النبوي وبرد كثيف بالمدينة المنورة
٠٧:٥١:٤١ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت مقاطع فيديو متداولة، مساء اليوم الخميس، حالة من التقلبات الجوية على أحياء المدينة المنورة.

تساقط البرد على المدينة 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار  غزيرة على المسجد النبوي، وتساقط البرد على المدينة المنورة، مساء اليوم، وتحديدا على طريق تبوك القديم.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان للسيول في محافظة الطائف، مساء اليوم الخميس، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

سيول في الطائف

وأظهر المقطع، أجواء الطائف، بالتزامن مع هطول الأمطار الغزيرة، وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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الكلمات الدلالية:
البرد المدينة المدينة المنورة المسجد النبوي طريق تبوك طقس المدينة

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