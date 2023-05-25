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على مدار اليوم بـ 11 لغة.. “الحج” تتيح 4 خدمات للعناية بضيوف الرحمن

على مدار اليوم بـ 11 لغة.. “الحج” تتيح 4 خدمات للعناية بضيوف الرحمن

على مدار اليوم بـ 11 لغة.. “الحج” تتيح 4 خدمات للعناية بضيوف الرحمن
٠٧:٤٦:١٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وفرّت وزارة الحج والعمرة عدة خدمات، لأجل التسهيل والعناية بضيوف الرحمن في موسم الحج.

خدمات لضيوف الرحمن:

وتشمل هذه الخدمات التي تتم على مدار اليوم ومن خلال 11 لغة مختلفة:

1-الإرشاد والتوجيه.

2- تلقي الشكاوى والبلاغات.

3- خدمات نسك.

4- بلاغات التائهين والمفقودين.

وأوضحت الوزارة أن فروع هذه الخدمات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وأيضا في مكة المكرمة بالحجون والمسفلة، إضافة إلى البقيع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.

كما نشرت وزارة الحج أيضا على حسابها في تويتر، عدة إرشادات لضيوف الرحمن لأجل سلامتهم خاصة عند استلام الحقائب من سير المطار.

استلام الحقائب من سير المطار:

وأوضحت الوزارة 6 إرشادات ، حفاظًا على سلامة الحاج، عند استلام للحقائب وهي:

1-تجنب حمل الأمتعة القليلة.

2- اطلب المساعدة لحمل حقائبك.

3- تجنب لمس حقائب الآخرين.

4- استخدم العربات المخصصة للحقائب.

5- تجنب الازدحام حول السير.

6- انتبه للآخرين من حولك.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة خدمة ضيوف الرحمن ضيوف الرحمن لغات اجنبية وزارة الحج والعمرة

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