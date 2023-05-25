الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين
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موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين

موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين
٠٧:١٧:١٩ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين، عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1445هـ.

وأوضحت الوزارة أن:

المؤهلات المطلوبة:

شهادة البكالوريوس لخريجي الجامعات

موعد التقديم:

يوم الأربعاء ١٨ / ١١ / ١٤٤٤هـ

طريقة التقديم:

التقديم عبر الرابط: ( هنا )

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر أكثر من 124 وظيفة، لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل معالجة المياه والصرف .
  2. مدير التخطيط والتطوير التنظيمي.
  3. سكرتير .
  4. أخصائي مراقبة الجودة .
  5. المسجل / NICU.
  6. مساعد مدير التمريض.
  7. مشرف تمريض.
  8. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
  9. طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).
  10. والمزيد …

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طريقة التقديم:

وأوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 مايو 2023م.

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