6 إرشادات لضيوف الرحمن عند استلام الحقائب من سير المطار
تواصل- فريق التحرير:
نشرت وزارة الحج والعمرة على حسابها في تويتر، عدة إرشادات لضيوف الرحمن لأجل سلامتهم خاصة عند استلام الحقائب من سير المطار.
استلام الحقائب من سير المطار:
وأوضحت الوزارة 6 إرشادات، حفاظًا على سلامة الحاج، عند استلام للحقائب وهي:
1-تجنب حمل الأمتعة القليلة.
2- اطلب المساعدة لحمل حقائبك.
3- تجنب لمس حقائب الآخرين.
4- استخدم العربات المخصصة للحقائب.
5- تجنب الازدحام حول السير.
6- انتبه للآخرين من حولك.
تعبئة الإقرار الجمركي:
وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أيضا، طريقة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك عبر تغريدة شاركها الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت “الحج والعمرة”: ضيف الرحمن، يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي في الحالات الآتية:
– إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزید قیمتها عن 60 ألف ريال
– إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال
– في حالة حمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال
– أما إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها
– وأيضا عند حمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية
كما نوهت الوزارة أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرّضك للمساءلة القانونية.
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