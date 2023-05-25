6 إرشادات لضيوف الرحمن عند استلام الحقائب من سير المطار

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة على حسابها في تويتر، عدة إرشادات لضيوف الرحمن لأجل سلامتهم خاصة عند استلام الحقائب من سير المطار.

استلام الحقائب من سير المطار:

وأوضحت الوزارة 6 إرشادات، حفاظًا على سلامة الحاج، عند استلام للحقائب وهي:

1-تجنب حمل الأمتعة القليلة.

2- اطلب المساعدة لحمل حقائبك.

3- تجنب لمس حقائب الآخرين.

4- استخدم العربات المخصصة للحقائب.

5- تجنب الازدحام حول السير.

6- انتبه للآخرين من حولك.

تعبئة الإقرار الجمركي:

وفي وقت سابق أوضحت الوزارة أيضا، طريقة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك عبر تغريدة شاركها الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت “الحج والعمرة”: ضيف الرحمن، يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي في الحالات الآتية:

– إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزید قیمتها عن 60 ألف ريال

– إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال

– في حالة حمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال

– أما إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها

– وأيضا عند حمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية

كما نوهت الوزارة أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرّضك للمساءلة القانونية.

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