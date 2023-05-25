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تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين
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تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين

تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين

تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين
٠٧:٢٣:٢٩ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة من الاستجابة لأي جهة أو شخص ينتحل صفة المنصة لطلب بيانات من العملاء.

تحذير من منصة مساند

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مغرد قال فيه: “هل يحق للدعم الفني بمنصة مساند. طلب نسخة من البطاقة البنكية لإتمام عملية دفع قيمة عقد الاستقدام؟”.

وقالت منصة مساند “نأمل عدم التجاوب مع أي جهات وهمية تستخدم هوية مساند، ونفيدكم بان التواصل معنا يكون عن طريق القنوات الرسمية المعتمدة في بوابة مساند https://musaned.com.sa“.

وفي وقت سابق، أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم التأشيرة والاستقدام

جاء ذلك في رد من منصة مساند ردا على سؤال مغردة قالت فيه “رسوم الاستقدام 2000 للتأشيرة ولكن 2000 سداد للجوازات .. ماذا يعني ذلك؟

وأجابت منصة مساند بقولها “نعتذر منك، ونود أن نوضح بأن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة (150) ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة فهي التكلفة التشغيلية لبرنامج العمالة المنزلية (مساند)”.

اقرأ أيضا:

توضيح من مساند بشأن رسوم إصدار التأشيرة والتكلفة التشغيلية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية العمالة المنزلية مساند منصة مساند

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