“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل

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حثّت الشريعة الغرّاء على الجد وإتقان العمل، حيث جاء في الأثر ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”.

ويؤثر تسويف وتأجيل الأعمال المهمة، على العمل بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بإنتاجية العمال في عملهم.

التسويف في العمل:

وقدم موقع “indeed” أهم نصائح الخبراء التي تساعد زيادة التحفيز والنشاط والتغلب على مشكلة التسويف والكسل في العمل ومنها:

1-التخلص من كافة المشتتات: يجب الحرص على التخلص من أي شيء أو فعل يمكن أن يشتت تركيزك عن العمل، حتى لو كان بسيطًا، مثل وجود الهاتف أمامك باستمرار.

2- الساعات الأعلى إنتاجية: معرفة أفضل الأوقات وأكثرها إنتاجية، سيساعدك بشكل كبير على اختيار المهام المناسبة وإنجازها بأفضل شكل ممكن، ففي حالة عملك خلال الساعات الأولى من النهار، اجعل ذلك الوقت لأكثر المهام صعوبة.

3- تقسيم المهام: إلى أجزاء أو مراحل صغيرة، يساعد في جعلها أقل صعوبة، حيث يجب تحديد جزء معين والعمل على إنجازه بتفاصيله كافة، وفي كل مرة يجري إنجاز جزء آخر.

4- تخيّل الأهداف: مجرد تخيل الانتهاء المهام الموجودة بالقائمة، يمكن أن يحفز المشاعر الجيدة لتحقيق الأهداف وإنهاء المهام على أكمل وجه.

5- تقنية “بومودورو”: تعتمد فكرة الدقيقتين أو تقنية “بومودورو” على الشروع بأي عمل لمدة دقيقتين، وقياس مدى الإنجاز الذي جرى في ذلك الوقت.

فمثلا إذا كنت تكتب تقريرًا لمشروع معين، قم بضبط المنبه لدقيقتين من الوقت، وابدأ بالكتابة، ومع وقت انطلاق المنبه تكون قد شاركت بالفعل في إتمام جزء من عملك وإن كان بسيطا.

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