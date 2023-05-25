الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إصابات جراء انفجارات ضخمة في إيطاليا.. والسبب صادم
تحذير مهم من منصة مساند لجميع المستفيدين
موعد ورابط التقديم: الدفاع تعلن عن فتح الالتحاق بالخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين
6 إرشادات لضيوف الرحمن عند استلام الحقائب من سير المطار
شاهد.. أمطار غزيرة وجريان للسيول في الطائف
“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل

“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل

“قاتل للإنتاج”.. أهم النصائح للتخلص من “التسويف” في العمل
٠٧:٠٦:١٠ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

حثّت الشريعة الغرّاء على الجد وإتقان العمل، حيث جاء في الأثر ” إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”.

ويؤثر تسويف وتأجيل الأعمال المهمة، على العمل بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بإنتاجية العمال في عملهم.

التسويف في العمل:

وقدم موقع “indeed” أهم نصائح الخبراء التي تساعد زيادة التحفيز والنشاط والتغلب على مشكلة التسويف والكسل في العمل ومنها:

1-التخلص من كافة المشتتات: يجب الحرص على التخلص من أي شيء أو فعل يمكن أن يشتت تركيزك عن العمل، حتى لو كان بسيطًا، مثل وجود الهاتف أمامك باستمرار.

2- الساعات الأعلى إنتاجية: معرفة أفضل الأوقات وأكثرها إنتاجية، سيساعدك بشكل كبير على اختيار المهام المناسبة وإنجازها بأفضل شكل ممكن، ففي حالة عملك خلال الساعات الأولى من النهار، اجعل ذلك الوقت لأكثر المهام صعوبة.

3- تقسيم المهام: إلى أجزاء أو مراحل صغيرة، يساعد في جعلها أقل صعوبة، حيث يجب تحديد جزء معين والعمل على إنجازه بتفاصيله كافة، وفي كل مرة يجري إنجاز جزء آخر.
4- تخيّل الأهداف: مجرد تخيل الانتهاء المهام الموجودة بالقائمة، يمكن أن يحفز المشاعر الجيدة لتحقيق الأهداف وإنهاء المهام على أكمل وجه.

5- تقنية “بومودورو”: تعتمد فكرة الدقيقتين أو تقنية “بومودورو” على الشروع بأي عمل لمدة دقيقتين، وقياس مدى الإنجاز الذي جرى في ذلك الوقت.

فمثلا إذا كنت تكتب تقريرًا لمشروع معين، قم بضبط المنبه لدقيقتين من الوقت، وابدأ بالكتابة، ومع وقت انطلاق المنبه تكون قد شاركت بالفعل في إتمام جزء من عملك وإن كان بسيطا.

اقرأ أيضا

وعقوبات مختلفة.. 12543 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في شهر

الكلمات الدلالية:
التسويف في العمل القضاء على التسويف تواصل منوعات

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل»: 61 ألف عامل وعاملة منزلية يستفيدون من «مساند»

«العمل»: 61 ألف عامل وعاملة منزلية يستفيدون من «مساند»

٠٣:٣١ م، الأثنين، ٠٣ أبريل ٢٠١٧
المملكة تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش

المملكة تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة داعش

١١:٥٢ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
منها التكنولوجيا والطاقة.. رئيس الصين: 5 مجالات للتعاون المشترك مع دول الخليج

منها التكنولوجيا والطاقة.. رئيس الصين: 5 مجالات للتعاون المشترك مع دول الخليج

٠٥:٣٨ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢
وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

وزير العمل يزف بشرى للعاملين في منشآت القطاع الخاص

١١:٣٤ م، الأربعاء، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *