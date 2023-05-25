تحذير خطير من أعلى مسؤول طبي أمريكي: هذا ما تفعله وسائل التواصل بالأطفال

تواصل- فريق التحرير:

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أمرا مسلّما به داخل كل المنازل، خاصة في تعامل الأطفال معها وخطورتها عليهم.

ولأجل تفادي هذه الخطورة، حذّر أعلى مسؤول طبي في الولايات المتحدة من استخدام الأطفال والمراهقين لها لأنه يمثّل خطراً شديداً على صحتهم النفسية.

خطورة وسائل التواصل على الأطفال:

ونقلت صحف أمريكية منها “نيويورك تايمز” عن مدير هيئة الصحة العامة فيفيك مورثي أن الدراسات أثبتت وجود صلة بين استخدام الشبكات الاجتماعية وظهور أعراض الاكتئاب.

وأوضح من خلال دفع المراهقين إلى مقارنة أنفسهم، قد تؤدي هذه المنصات إلى إضعاف احترامهم لذواتهم.

وأضاف أن جميع الشباب يمكن أن يتعرضوا لمحتويات خطيرة، تُظهر مشاهد عنف أو غيرها.

وطالب المسؤول الطبي بتطبيق عدة أمور منها:

-فرض شركات التكنولوجيا حداً أدنى للسن، للأطفال الذين يرغبون في الانضمام إلى شبكاتها الاجتماعية.

– أن تبادر إلى اعتماد إعدادات، توفر حماية أفضل لخصوصياتهم.

– اتخاذ أولياء الأمور إجراءات فورية لحماية الأطفال الآن.

كما قدم مورثي 5 إرشادات للمراهقين وكذلك لآبائهم :

1-عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية من أجل بناء روابط اجتماعية والانخراط في حوارات مع الآخرين.

2- الحد من فترات استخدام الهاتف والحاسوب اللوحي وجهاز الكمبيوتر خصوصاً قبل ساعة من موعد النوم.

3- على الآباء أن يكونوا مثالاً جيداً لأطفالهم بشأن التعامل بمسؤولية مع وسائل التواصل.

4- عليهم زيادة وعي الأطفال في ما يتعلق بالتكنولوجيا، ودعمهم، من أجل التعامل بشكل مسؤول على الإنترنت.

5- يجب على المراهقين والأطفال طلب المساعدة من صديق أو شخص موثوق إذا تعرضوا لتأثير ضار من استخدامها.

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