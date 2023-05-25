الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدون خبرة.. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والرياض
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بدون خبرة.. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والرياض

بدون خبرة.. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والرياض

بدون خبرة.. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف شاغرة في جدة والرياض
٠٨:٤٠:٥٦ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة (لا تتطلب الخبرة) في مقرها الرئيسي بمدينة (جدة) وفي (الرياض) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

– أخصائي سلامة وأمن وجودة (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)
– أخصائي تقنية معلومات (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)
– أخصائي مالية (لحملة البكالوريوس – لا يشترط الخبرة)
– طاقم طائرة (وظائف متعددة – لحملة الثانوية والدبلوم فأعلى – لا يشترط الخبرة)

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة (جميع الأقسام)
– الدبلوم (كافة التخصصات)
– البكالوريوس

المزايا:

– راتب شهري تنافسي.
– بدل نقل (وفقاً لسياسة الشركة).
– بدل سكن (وفقاً لسياسة الشركة).
– تأمين طبي للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).
– قسائم سفر للموظفين وعائلاتهم والمعالين (وفقاً لسياسة الشركة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا، ويمكن التقديم من خلال الروابط التالية:

– وظيفة (أخصائي سلامة وأمن وجودة): إضغط هنا
– وظيفة (أخصائي تقنية معلومات): إضغط هنا
– وظيفة (أخصائي مالية): إضغط هنا
– وظائف (طاقم طائرة – رجال): إضغط هنا

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الخطوط السعودية فرص وظائف وظائف شاغرة

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