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منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية
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منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية

منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية

منصة بلدي: تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل 5 أنشطة تجارية
٠٦:٥٧:٥٢ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة بلدي بالتفصيل، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم “الخدمات المنزلية”، تشمل 5 أنشطة للتيسير على المواطنين والمقيمين.

5 أنشطة تجارية

وأوضحت منصة بلدي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأنشطة التجارية التي تشملها تصاريح تقديم الخدمات المنزلية تشمل التالي:

– الحلاقة الرجالية

– الخياطة الرجالية والنسائية

– مراكز العناية

– التزيين النسائي

رخص المتاجر المتنقلة

وفي وقت سابق، أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بشروط ميسرة ورسوم رمزية، وذلك بشكل فوري عبر منصة “بلدي”.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن خدمة العربات المتنقلة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع.

وذلك في منافذ البيع المتنقلة والعربات في الطرق والأماكن العامة للأنشطة الغذائية أو غير الغذائية، بهدف توفير بيئة مريحة وخدمات متكاملة وذلك بشكل فوري وشروط ميسرة.

اقرأ أيضا:

عبر “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة

الكلمات الدلالية:
الأنشطة التجارية العمالة المنزلية خدمات العمالة منصة بلدي

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