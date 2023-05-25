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هل الحصول على إجازة بدون راتب يؤثر على اشتراك التأمينات؟

هل الحصول على إجازة بدون راتب يؤثر على اشتراك التأمينات؟

هل الحصول على إجازة بدون راتب يؤثر على اشتراك التأمينات؟
٠٦:١٢:٥١ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن أداء الاشتراكات يستمر بالكامل في الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل.

الإجازة واشتراك التأمينات

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء، ردا على سؤال مغرد قال فيه “في حال أخذ الموظف إجازة بدون راتب هل يتم إلغاء نسبة الاشتراك خلال مدة الإجازة ؟”.

وأجابت التأمينات بقولها :”أهلاً بك عزيزي العميل يستمر أداء الإشتراكات بالكامل في الإجازات بأنواعها المرخص بها بموجب نظام العمل أو لوائح صاحب العمل”.

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خطوات الإعفاء من غرامات التأخير

وفي وقت سابق، كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليم الخميس، عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير، وآلية إعفاء المنشآت من غرامات الاشتراكات.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يمكن تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر حسابك في تأميناتي أعمال باتباع الخطوات التالية:

1 – الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال.

2 – اختيار المنشأة المطلوبة ثم اختيار “الخدمات المالية” من القائمة.

3 – اختيار “إعفاء من غرامات التأخير” من قائمة” الخدمات المالية”.

4 – ستظهر بيانات المنشأة وتفاصيل الحساب والإعفاء ويمكن إرفاق مستند أو كتابة تعليق.

5 – الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة على الإقرار.

6 – اختيار “تقديم”.

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