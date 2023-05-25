الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الخارجية يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة تفاهم
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وزير الخارجية يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة تفاهم

وزير الخارجية يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة تفاهم

وزير الخارجية يلتقي نظيرته المنغولية ويوقعان مذكرة تفاهم
٠٥:١٩:٥٦ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم الخميس، معالي وزيرة خارجية جمهورية منغوليا، باتمونخ باتسيتسيغ.

مناقشة المستجدات الإقليمية

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وجهود البلدين المبذولة بشأنها، حسب “واس”.

مذكرة تفاهم 

عقب ذلك، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة، ووزارة خارجية جمهورية منغوليا، تتعلق بتعزيز التعاون والصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، ودعم تطوير العلاقات والتنسيق المشترك على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة، من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب المنغولي معالي وزيرة خارجية جمهورية منغوليا السيدة باتمونخ باتسيتسيغ.
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حضور اللقاء

حضر اللقاء والتوقيع، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية وغير المقيم لدى جمهورية منغوليا عبدالرحمن الحربي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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أخبار السعودة الأمير فيصل بن فرحان التعاون بين السعودية ومنغوليا الرياض مذكرة تفاهم وزير الخارجية وزيرة خارجية منغوليا

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