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الروبوت الذكي “ChatGPT” خارج الخدمة بسبب “عطل فني”
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الروبوت الذكي “ChatGPT” خارج الخدمة بسبب “عطل فني”

الروبوت الذكي “ChatGPT” خارج الخدمة بسبب “عطل فني”

الروبوت الذكي “ChatGPT” خارج الخدمة بسبب “عطل فني”
٠٤:٥٦:٠٧ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصيب روبوت الدردشة شات جي بي تي “ChatGPT” بعطل فني على مستوى العالم بالتزامن مع إتاحة تطبيق (آي أو إس) iOS الرسمي الخاص به في مزيد من الدول.

وقالت شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي  OpenAI إنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، بحسب موقع Downdetector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عبر الإنترنت.

وأوضحت أنه سيعود إلى العمل فور حل المشكلة، وسيكون بإمكان المستخدمين معاودة محادثاتهم التفاعلية مرة أخرى.

وأضافت أن الانقطاع بدأ بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت السعودية، وهو مستمر لدى العديد من المستخدمين.

خطورة التطبيقات

في وقت سابق، كشفت دراسة حديثة عن خطورة تطبيقات ChatGPT المزيفة، والتي تتواجد في متاجر التطبيقات مثل قوقل بلاي وآب ستور لأجهزة أندرويد وآبل.

وأوضحت الدراسة أن هذه التطبيقات المشبوهة تتبع العديد من الطرقة لدفع المستخدمين إلى الاشتراك فيها لاستنزاف أموالهم.

مطوروا التطبيقات

وبحسب الدراسة، فإن مطوري هذه التطبيقات تمكّنوا من جني أرباح هائلة على مدار الأشهر الماضية، وقد تجاوزت أرباح بعضهم ما يزيد على مليون دولار أمريكي في شهر واحد.

وكشفت الدراسة أن هذه التطبيقات لا تحتوي على أي برمجيات خبيثة. تلحق الضرر بالأجهزة أو تسرق بيانات المستخدمين، وإنما تخدع المستخدمين عبر توفير الوصول إلى روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT.

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الكلمات الدلالية:
ChatGPT التقنية التواصل الذكاء الذكاء الاصطناعي تطبيق ChatGPT تطبيقات التواصل

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