أخبار السعودية.. تنبيه مهم بشأن المبتعثين وخطوة ضرورية بحساب المواطن وابتكار لتمهيد الطرق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

نشر مركز خدمات الابتعاث “إنفوجراف” للتوضيح بالخطوات التي يجب اتباعها في حال الرعبة في رفع طلب إنهاء الدراسة.

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية، برامج للتحذير من آفة المخدرات في 47مسجدًا وجامعًا ومدرسة بمنطقة تبوك.

بدأت الهيئة العامة للطرق بدراسة بحثية متقدمة لتقييم أداء طبقات أسفلتية تتضمن استخدام مواد نتاج هدم المباني.

يمر علاج الإدمان للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعدة مراحل، حيث تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل ودعم الاستمرار في التعافي.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام”الكوكايين”.

دشِّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليومً الخميس، عددًا من المشاريع التعليمية.

قال وزير التجارة ماجد القصبي، إنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” في نوفمبر المقبل.

كشف حساب المواطن عن خطوات تعديل البيانات للمستفيدين، وذلك كأحد شروط استحقاقية الدعم.

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عفوية لمحافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود مع الطلاب والطالبات المتفوقين خلال حفل تكريمهم أمس الأول.

حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.

وسط أجواء باردة، تكونت اليوم برديات كثيفة بعد أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بأبها في منطقة عسير.

تعد جبال الزيتة في تبوك الوجهة المفضلة لهواة المشي الجبلي “الهايكنج”، والرحلات البرية.

اقرأ أيضًا:

أخبار السعودية.. موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة وصرف دفعة يونيو من حساب المواطن

أخبار السعودية.. موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة وصرف دفعة يونيو من حساب المواطن