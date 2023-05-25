أخبار السعودية.. تنبيه مهم بشأن المبتعثين وخطوة ضرورية بحساب المواطن وابتكار لتمهيد الطرق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تنبيه مهم من “خدمة الابتعاث” بشأن إنهاء دراسة المبتعثين
نشر مركز خدمات الابتعاث “إنفوجراف” للتوضيح بالخطوات التي يجب اتباعها في حال الرعبة في رفع طلب إنهاء الدراسة.
لمواجهة المخدرات.. خطوة مهمة من “الشؤون الإسلامية” في 47 مسجدًا وجامعًا ومدرسة
نظمت وزارة الشؤون الإسلامية، برامج للتحذير من آفة المخدرات في 47مسجدًا وجامعًا ومدرسة بمنطقة تبوك.
خفضًا للتكاليف.. هيئة الطرق تدرس خطوة مبتكرة في تمهيد الطرق
بدأت الهيئة العامة للطرق بدراسة بحثية متقدمة لتقييم أداء طبقات أسفلتية تتضمن استخدام مواد نتاج هدم المباني.
تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل.. تعرف على أهم مراحل علاج الإدمان
يمر علاج الإدمان للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعدة مراحل، حيث تبدأ بالتقييم وتنتهي بالتأهيل ودعم الاستمرار في التعافي.
إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام”الكوكايين”.
أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)
دشِّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليومً الخميس، عددًا من المشاريع التعليمية.
وزير التجارة: الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” نوفمبر المقبل (فيديو)
قال وزير التجارة ماجد القصبي، إنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” في نوفمبر المقبل.
حتى لا يتوقف الدعم.. خطوات تعديل بيانات حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن خطوات تعديل البيانات للمستفيدين، وذلك كأحد شروط استحقاقية الدعم.
شاهد.. عفوية محافظ الطائف تجذب الأنظار خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عفوية لمحافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود مع الطلاب والطالبات المتفوقين خلال حفل تكريمهم أمس الأول.
لمواجهة السرطان.. بروفيسور سعودي يحصل على براءة اختراع “فريدة من نوعها”
حصل عضو هيئة التدريس في جامعة ولاية ميشغيان الدكتور السعودي ياسر الضامن، على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي نظير ابتكار يحفز عمل الخلايا المناعية داخل الكتل السرطانية ويزيد من فعالية اللقاحات.
شاهد.. البرديات الكثيفة تغطي طرقات شمال أبها في عسير
وسط أجواء باردة، تكونت اليوم برديات كثيفة بعد أمطار غزيرة أدت لجريان السيول بأبها في منطقة عسير.
معلومات لا تعرفها عن جبال الزيتة في تبوك.. هذه أسباب تفضيل هواة المشي لها
تعد جبال الزيتة في تبوك الوجهة المفضلة لهواة المشي الجبلي “الهايكنج”، والرحلات البرية.
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