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“صدمة حادة أم عرض زائل”.. النظام المالي بانتظار محادثات “الدين الأمريكي”
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“صدمة حادة أم عرض زائل”.. النظام المالي بانتظار محادثات “الدين الأمريكي”

“صدمة حادة أم عرض زائل”.. النظام المالي بانتظار محادثات “الدين الأمريكي”

“صدمة حادة أم عرض زائل”.. النظام المالي بانتظار محادثات “الدين الأمريكي”
٠٤:٤٨:٢٤ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينتظر العالم ما ستسفر عنه جوالات المناقشة التي يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن “الدين الأمريكي”.

وتوقع الكثير من المحللين أن تعاني أسواق الأسهم الأميركية من صدمة حادة موقتة في حال عجز وزارة الخزانة الأميركية عن الوفاء بجميع التزاماتها المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة وخصوصاً عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري.

الصدمة قد تكون قصيرة الأجل

وقال محللون آخرون  إن الصدمة قد تكون قصيرة الأجل، إذ يرجح كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مصرف “سيتي غروب”، نايثان شيتس أن تعود الأسواق إلى طبيعتها بمجرد التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف:  “لا أعتقد أن هذه الحلقة ستكون طويلة إلى حد تسجيل توقعات منخفضة لإجمالي الناتج المحلي، حتى إذا فوتت الولايات المتحدة المهلة التي تنفد بعدها أموال الخزانة العامة”، قائلاً “سيظل أمامها خيارات”.

وتابع: “سيكون بإمكان الحكومة الأميركية اختيار إعطاء الأولوية لسداد الديون وتأخير مدفوعات أخرى، مثل المدفوعات المخصصة للوكالات الفيدرالية وللمستفيدين من الضمان الاجتماعي ولمقدمي خدمات الرعاية الطبية”.

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