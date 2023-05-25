منها مكة والمدينة.. توقعات بأمطار غزيرة على هذه المناطق خلال الساعات القادمة

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة هطول أمطار غزيرة على أجزاء من مختلفة خاصة مرتفعات جنوب المملكة.

توقعات بتساقط أمطار من متوسطة لغزيرة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع أن تشهد أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مرتفعات منطقة مكة المكرمة “ميسان والطائف”، أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة.

سحب ركامية ورياح هابطة على هذه المناطق

كما تتواجد السحب الركامية الرعدية الممطرة مع رياح هابطة على بعض أجزاء منطقتي تبوك و المدينة المنورة، ومن المتوقع ـ بمشيئة الله ـ استمرارها خلال الساعات القادمة.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير ونجران وجازان والباحة، ومكة المكرمة.

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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