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“أمازون” تزيح الستار عن أحدث حواسيبها اللوحية.. و7 مميزات حصرية
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“أمازون” تزيح الستار عن أحدث حواسيبها اللوحية.. و7 مميزات حصرية

“أمازون” تزيح الستار عن أحدث حواسيبها اللوحية.. و7 مميزات حصرية

“أمازون” تزيح الستار عن أحدث حواسيبها اللوحية.. و7 مميزات حصرية
٠٤:٤٨:٢٩ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أزاحت شركة Amazon الستار عن حاسبها اللوحي Fire Max 11 اللوحي الذي طوّر لينافس حواسب سامسونغ وهواوي.

ومن المعروف أن شركة أمازون متخصصة في إنتاج الحواسيب اللوحية التي تستهدف فئة محبي القراءة على وجه الخصوص.

7 مميزات

ومن المميزات الجديدة في الحاسب اللوحي – بحسب روسيا اليوم – ما يلي:

1- حصل الحاسب الجديد على هيكل أنيق ومتين.

2- جهّز بشاشة بمقاس 11 بوصة، ودقة عرضها (2000/1200) بيكسل.

3- يمتلك ذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية.

4- يمتلك بطارية داخلية تكفيه ليعمل 14 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، فضلا عن حصوله على كاميرتين بدقة 8 ميغابيكسل.

5 – جهزته Amazon بتقنيات للاتصال بشبكات الإنترنت السريعة Wi-Fi 6 .

6- كما يمتلك تقنيات Bluetooth 5.3 ليقترن مع مختلف الإلكترونيات وينقل البيانات من وإلى تلك الأجهزة بسرعة.

7 -حصل على مكبرات صوت ممتازة تعمل مع تقنيات Dolby Atmos.

سعر الحاسب اللوحي

وفيما يخص السعر، فيمكن شراء الحاسب اللوحي بأسعار تبدأ من 229 دولارا، كما يمكن الحصول على ملحقات إضافية له كلوحة مفاتيح خارجية، وقلم ذكي يمكن من خلاله التحكم بالشاشة والرسم والكتابة عليها.

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