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Dongfeng تطرح أحدث سياراتها لمنافسة “Sonata”.. و9 مميزات فريدة (صور)

Dongfeng تطرح أحدث سياراتها لمنافسة “Sonata”.. و9 مميزات فريدة (صور)

Dongfeng تطرح أحدث سياراتها لمنافسة “Sonata”.. و9 مميزات فريدة (صور)
٠٤:٢٧:٣٠ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف وكلاء شركة Dongfeng عن نية الشركة طرح سيارة Shine Max في روسيا، لتكون منافسا لمركبات Sonata الجديدة من هيونداي.

وتعد السيارة من أكبر سيارات السيدان التي تنتجها Dongfeng وأكثرها إراحة كونها بنيت على منصة DSMA المعيارية الجديدة.

9 مميزات

وتم إدخال العديد من المميزات على السيارة الجديدة وهي كالتالي:

1- حصلت على هيكل طوله 4 أمتار و79 سنتيمترا، وعرضه 187 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 277 سم.

2- أنظمة التعليق الممتازة التي تجعل حركتها سلسة على مختلف أنواع الطرقات.

3- على قمرة مجهزة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب يمكن التحكم بوضعياتها كهربائيا.

4- زودت السيارة بمصابيح وكشافات ضباب تعمل بتقنيات LED الحديثة.

5- أنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت للسرعة أثناء السفر.

6- حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

7- جهّزت واجهة القيادة فيها بشاشتين، واحدة قبالة السائق، وأخرى لمسية في منتصف الواجهة.

8- تتوفر من هذه السيارة نسختان، نسخة مجهزة بمحرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 190 حصانا.

9 كما توجد نسخة مزودة بمنظومة هجينة تولد محركاتها عزما يعادل 177 حصانا، وتعمل هذه المركبات بعلب سرعة أوتوماتيكية ونظام دفع أمامي.

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