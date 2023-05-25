سوق الأسهم يغلق منخفضا اليوم.. والتداولات 5 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 51.70 نقطة ليقفل عند مستوى 11184.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 168 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الخدمات الأرضية، وأسمنت القصيم، وجبل عمر، وأسيج، والآمار الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإعادة السعودية، وبوبا العربية، وشركة الاتصالات السعودية، والرياض، والإستثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.45% و4.82%.

الأسهم الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: أرمريكانا، وجبل عمر، ودار الأركان، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: جبل عمر، والراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 112.84 نقطة ليقفل عند مستوى 21079.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 160 ألف سهم.

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