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عبر “سلامة”.. كيفية الاستفادة من خدمة إصدار شھادة أدوات الحمایة من الحریق
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عبر “سلامة”.. كيفية الاستفادة من خدمة إصدار شھادة أدوات الحمایة من الحریق

عبر “سلامة”.. كيفية الاستفادة من خدمة إصدار شھادة أدوات الحمایة من الحریق

عبر “سلامة”.. كيفية الاستفادة من خدمة إصدار شھادة أدوات الحمایة من الحریق
٠٤:١٤:٤٧ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن كيفية الاستفادة من خدمة إصدار شھادة أدوات الوقایة والحمایة من الحریق، والمقدمة عبر بوابة سلامة.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن خدمة إصدار شھادة أدوات الوقایة والحمایة من الحریق، هي إحدى خدمات بوابة سلامة الإلكترونية، والتي تمكن المستثمر من إصدار شهادة أدوات الوقاية والحماية.

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وأضافت أن ذلك يتم إلكترونيا من خلال الحصول على “الفواتير الإلكترونية”، عن طريق شركات السلامة المعتمدة في البوابة من قبل الدفاع المدني.

يأتي هذا بعد أيام، تدشين مدير عام الدفاع المدني، خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، حيث شملت:

1 – إصدار ترخيص سلامة.

2 – نقل ملكية ترخيص سلامة.

3 – تعديل ترخيص سلامة.

4 – خدمة إلغاء الترخيص.

5 – إصدار شهادة أدوات السلامة.

6 – تعديل بيانات ملف المنشأة.

7 – إصدار التقارير الفنية.

8 – اعتماد شركات ومؤسسات السلامة.

9 – اعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية.

ويأتي تدشين إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني.

وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص.

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أخبار السعودية إصدار التراخيص للمنشآت الحرائق الدفاع المدني بوابة سلامة خدمة إصدار شھادة شهادة أدوات الحمایة من الحریق

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