الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)
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أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)

أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)

أمير الرياض يدشن مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال (فيديو)
٠٣:٥٩:٥٧ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دشِّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليومً الخميس، عددًا من المشاريع التعليمية.

تدشين مشروعات تعليمية بقيمة 120 مليون ريال

جاء ذلك بمقر إدارة التعليم بمحافظة الخرج، حيث شهد شرحًا تفصيًلا من المسئولين عن المشروعات.

كما دشِّن ثمانية مشروعات مدرسية مجهزة بجميع الاحتياجات التعليمية والخدمية، وتتسع لأكثر من ستة آلاف طالب وطالبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ (80,000,000 ) ريال.

المشروعات تأتي وفق أحدث المواصفات العالمية

وتم تنفيذ هذه المشروعات وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب والطالبات في رحلتهم التعليمية.

كما دشِّن سموَّه الامير، مبنى إدارة التعليم بمحافظة الخرج للبنين، الذي يتكون من برجين مكونين من أربعة طوابق.

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وذلك بطاقة استيعابية تقدر بـ (800 ) موظف من الكادر التعليمي والإداري، وبتكلفة إجمالية بلغت (38) مليون ريال.

 ويشتمل على مسرح يتسع لأكثر من (300) مقعد، إضافة لقاعات تدريبية تتسع لأكثر من (150) متدربًا ومتدربةً.

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