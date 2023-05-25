وزير التجارة: الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” نوفمبر المقبل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير التجارة ماجد القصبي، إنه من المتوقع الإعلان عن المنطقة اللوجستية في منفذ “جديدة عرعر” في نوفمبر المقبل.

وأضاف “القصبي” – خلال المجلس التنسيقي العراقي السعودي: “مجلس الأعمال تقدم بتأسيس منطقة اقتصادية خاصة على الحدود السعودية العراقية ودرسنا الموضوع ووجدنا أنه مجدي وناقشنا أشقائنا في العراق ووافقوا من حيث المبدأ”.

وتابع: “تم إعداد دراسة كاملة، وهذا مشروع نافذ وأتوقع في نوفمبر سيتم الإعلان عنه”.

في وقت سابق، أعلن منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الرابط بين العراق والمملكة، أنه فتح أبوابه لاستقبال المعتمرين العراقيين على مدار العام، وذلك لأول مرة منذ 33 عامًا.

المنفذ يودّع الدفعة الثالثة من الحجاج العراقيين بالورود

وقبل أسابيع انتهى موسم الحج، وودّع منفذ جديدة عرعر، اليوم، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود.

وكان الحجاج قد منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة في موسم الحج لهذا العام، وجرى توديع ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية، إلى جانب الجهود التطوعية.

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