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ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير
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ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير

ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير

ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير
٠٥:٣٤:١٣ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الأجواء المتقلبة تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تكون البرديات في مناطق الرياض وعسير وتبوك والمدينة المنورة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة وجرت السيول مع تكون البرديات الكثيفة في مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير ونجران وجازان والباحة، ومكة المكرمة.

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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