ظهر اليوم.. شاهد الأمطار والسيول والبرديات بمناطق الرياض وتبوك وعسير

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مع استمرار الأجواء المتقلبة تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع تكون البرديات في مناطق الرياض وعسير وتبوك والمدينة المنورة.

الشعاب تمشي شرق الشعراء 10 ك جنوب #الدوادمي الان س ٢.٤٥ م الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضوالمجموعة خط الاستواء خالدالعندس pic.twitter.com/LIZ5e1FKA3 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة وجرت السيول مع تكون البرديات الكثيفة في مناطق مختلفة من المملكة.

بردية غرب تيماء جنوب شرق #تبوك الان ظهر الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤ pic.twitter.com/733XknCj02 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

شمال #العيص شمال غرب #المدينه_المنوره الان س ٣.٠٠ م الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

📷 ابوسعود الجهني pic.twitter.com/mDuvjQtnQI — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير ونجران وجازان والباحة، ومكة المكرمة.

جنوب #بارق ب تهامة #عسير الان س ٢.٣٥ م الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة عمر الضامي pic.twitter.com/9696v4JKUW — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

سيل وادي ضلع جنوب #ابها الان س ٣.٠٠ م الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة أبو حرفان pic.twitter.com/a57QvE9fno — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

شعب خبه تندحه شرق #خميس_مشيط الان س ٣.٠٠ م الخميس ٥ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة مبارك فلاح آل حويدر pic.twitter.com/SOkzCSYXE2 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 25, 2023

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.