تحذير للأمهات.. لهذه الأسباب “النودلز” خطر كبير على صحة الأطفال

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تحظى النودلز بشعبية كبيرة بين شعوب دول العالم، وبخاصة بين الأطفال الصغار الذين يقبلون على تناولها، على الرغم من التحذيرات الطبية.

ويصنع النودلز من العجائن ويضع في الماء المغلي، وقد واجه الاتهام مؤخرًا بالمسؤولية عن وفاة شاب مصر، إثر تناوله وجبة حارة منه، كما أكد شقيقت في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

الفتاة أوضحت أن شقيقها شارك في تحدي تيك توك الشهير “النودلز الكوري الحار” مما أدى لتعرضه لمشكلات صحية جسيمة انتهت بوفاته.

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أبرز مشكلات تناول النودلز

وكشف استشاري التغذية العلاجية عماد الدين فهمي، لموقع “سكاي نيوز عربية” عن أبرز مشكلات تناول هذه الوجبة:

تكمن أضرار النودلز في المواد المستخدمة في الحفظ، وطريقة المعالجة، والتمليح، وغيرها.

-الزيوت المستخدمة في إنتاج وتحمير النودلز تعد من أرخص وأسوأ أنواع الزيوت المهدرجة، فمعظم الشركات هدفها تجاري، والتفكير الغالب تحقيق الربح وليس النظر في ما يفيد صحة المستهلك.

-عملية التمليح يستخدم فيه ما يعرف بالملح الصيني أو المونو صوديوم جلوتاميت، وقد أكدت دراسات عديدة أن هذه المادة تتسبب في مشكلات صحية مثل التهاب الأعصاب، والصداع، والقيء، ورفع الضغط، والسمنة، فضلا عن دورها في مقاومة الإنسولين.

-المعالجة بالحرارة تتسبب في إنتاج مركبات مسرطنة.

طريقة حفظ هذه الوجبات داخل علبة أو كيس، تتم عن طريق إضافة مواد تؤدي صحيا لفرط الحركة، وزيادة نشاط الغدة الدرقية.

-بعض المواد الحافظة لها تأثير في تركيب هرمونات الأنوثة للسيدات ما يجعل خطورة تناولها أعلى لدى الإناث.

-المواد المستعملة في إنتاج النودلز تؤدي للإدمان مع مرور الوقت، وتجعل من يتناولها يحب طعمها ويكره طعام المنزل.

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الأطفال وكبار السن أكثر من يتناولون النودلز

وأشار استشاري التغذية إلى جانب آخر مهم مرتبط بأضرار تناول النودلز وغيرها من الوجبات السريعة:

-أكثر من يتناولون النودلز وغيرها من الوجبات السريعة هم الأطفال وكبار السن.

-الأفضل تجنب تناول هذه الأطعمة، وأوصي الأمهات بالحرص على منع أطفالهم من هذه الوجبات الضارة.

-المؤكد هو أن الإسراف في تناول هذه الأطعمة ضار بالصحة ويتسبب في مشكلات صحية عديدة.

-تحصل الجهات المنتجة على ترخيص من دولها المعنية، لكن لا أحد يوضح الحد الأقصى للكمية المسموح بتناولها، خاصة لمراحل سنية بعينها.

-يفضل تقنين هذه المواد الغذائية، وأن تحدد الجهات المانحة للتصاريح الكميات المسموح بتناولها، ولا تتركها على إطلاقها، وهو أمر هام للغاية حتى لو تم استعمال مواد مصرح بها.