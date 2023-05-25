شاهد.. عفوية محافظ الطائف تجذب الأنظار خلال حفل تكريم الطلاب المتفوقين

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهد عفوية لمحافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود مع الطلاب والطالبات المتفوقين خلال حفل تكريمهم أمس الأول.

ورعى محافظ الطائف الثلاثاء، حفل تكريم 800 طالب من أوائل الطلاب المتفوقين في المحافظة خلال العام الدراسي 1443 من مختلف المراحل الدراسية.

صور تذكارية مع الطلاب

وخلال الحفل الذي أقيم بالقاعة الكبرى في جامعة الطائف، ظهر الأمير وهو يتعامل بعفوية مع الطلاب والطاالبات الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

وعلت الابتسامة وجه المحافظ الذي حرص على مصافحة الطلاب بود وحنو واضحين، مما أثار تفاعلاً على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، الذينن أثنوا على تصرفه.

وشاهد الحضور مسيرة طلابية للمتفوقين، ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية ترحيبية وعرض مرئي، وكلمة للطلاب المتفوقين فأوبريت التفوق واختتم حفل التكريم بالعرضة السعودية وتكريم رعاة الحفل.

دعم الطلاب المتفوقين

وقدم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف شكره للمحافظ على دعمه وتحفيزه لهذه الفئة من الطلاب.

وأشار إلى أن التنافس على إيجاد موطئ قدم في المراكز المتقدمة هو التطلع الذي تبذل من أجله الجهود وتسخر له الإمكانات ، وتذلل من أجله العقبات ويبقى التعليم هو المسار الأوحد نحو ذلك الهدف المنشود.

وأضاف أن هذا الاحتفال لـ 800 طالب متفوق حاصلين على نسبة 100 في الأداء المدرسي هو دليل على دعمهم وتشجيعهم لبناء جيل المستقبل، والإسهام في تحقيق مستهدفات ومبادرات رؤية المملكة 2030 لصناعة رأس المال البشري الوطني المؤهل, مقدمًا شكره للطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم ومعلميهم، على هذا الإنجاز.

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