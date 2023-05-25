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معلومات لا تعرفها عن جبال الزيتة في تبوك.. هذه أسباب تفضيل هواة المشي لها
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معلومات لا تعرفها عن جبال الزيتة في تبوك.. هذه أسباب تفضيل هواة المشي لها

معلومات لا تعرفها عن جبال الزيتة في تبوك.. هذه أسباب تفضيل هواة المشي لها

معلومات لا تعرفها عن جبال الزيتة في تبوك.. هذه أسباب تفضيل هواة المشي لها
٠٣:٣٧:٤٧ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعد جبال الزيتة في تبوك الوجهة المفضلة لهواة المشي الجبلي “الهايكنج”، والرحلات البرية.

4 مميزات

ومن أهم المميزات التي تتمتع بها هذه الجبال ما يلي:

1- مركز “الزيتة” يتمتع بشواهد طبيعية تتجلى في عظيم صنع الله.

2- عنصر جذب للسياح (يضم الكثير من الجبال المتنوعة ويمثل وجهة سياحية طبيعية مميزة)

3- يعد موردا للعديد من الطيور والكائنات الفطرية المستوطنة بالمنطقة والمهاجرة عبره.

4- يتميز بتشكيلات صخرية ورمال ناعمة ذات ألوان مختلفة.

مركز الزيتة

يقع محيط مركز الزيتة، إلى الشمال الغربي من مدينة تبوك وعلى بعد 150 كيلومترًا عنها باتجاه الطريق المؤدي لمحافظة حقل.

وينفرد مركز الزيتة بمنطقة تبوك، بالكثير من الشواهد الطبيعية، ذات التكوينات المتنوعة، والتدرجات اللونية من مختلف الأشكال.

ويمثل ومركز الزيتة، وجهة سياحية طبيعية مميزة، وعنصر جذب يضاف إلى كثير من المواقع التي تزخر بها المنطقة.

وتغلب على تضاريسه التشكيلات الصخرية والرمال الناعمة ذات الألوان المختلفة، إلى المغارات والجبال ذات الارتفاعات الشاهقة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الزيتة السعودية المملكة تبوك جبال الزيتة

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