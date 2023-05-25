“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة الصحة العامة”وقاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
– أخصائي قانوني كبير.
-أخصائي حوكمة كبير.
-أخصائي مخاطر.
-أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.
-مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
-خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).
-أخصائي برامج تدريبية.
-محلل أول (سكرتير لجنة).
-أخصائي أول علوم صحة السكان.
-أخصائي مشارك أول صحي.
-خبير أول صحي (مكافحة الأمراض التنفسية).
والمزيد …
عن الهيئة:
هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات