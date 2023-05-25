الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل
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“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل

“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل

“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل
٠٢:٢٠:٣٦ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة”وقاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي قانوني كبير.
-أخصائي حوكمة كبير.
-أخصائي مخاطر.
-أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.
-مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
-خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).
-أخصائي برامج تدريبية.
-محلل أول (سكرتير لجنة).
-أخصائي أول علوم صحة السكان.
-أخصائي مشارك أول صحي.
-خبير أول صحي (مكافحة الأمراض التنفسية).
والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة هيئة الصحة هيئة الصحة العامة وقاية

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