“وقاية” تعلن عن وظائف شاغرة في العديد من القطاعات.. طريقة التسجيل

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أعلنت هيئة الصحة العامة”وقاية”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين)، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي قانوني كبير.

-أخصائي حوكمة كبير.

-أخصائي مخاطر.

-أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.

-مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

-خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل (طبيب نائب أول).

-أخصائي برامج تدريبية.

-محلل أول (سكرتير لجنة).

-أخصائي أول علوم صحة السكان.

-أخصائي مشارك أول صحي.

-خبير أول صحي (مكافحة الأمراض التنفسية).

والمزيد …

عن الهيئة:

هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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