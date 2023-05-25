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عاجل.. تنبيه مهم من “خدمة الابتعاث” بشأن إنهاء دراسة المبتعثين
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عاجل.. تنبيه مهم من “خدمة الابتعاث” بشأن إنهاء دراسة المبتعثين

عاجل.. تنبيه مهم من “خدمة الابتعاث” بشأن إنهاء دراسة المبتعثين

عاجل.. تنبيه مهم من “خدمة الابتعاث” بشأن إنهاء دراسة المبتعثين
٠٢:١٨:٢٢ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر مركز خدمات الابتعاث “إنفوجراف” للتوضيح بالخطوات التي يجب اتباعها في حال الرعبة في رفع طلب إنهاء الدراسة.

5 خطوات

للتقديم على خدمة إنهاء الدراسة اتبع الخطوات التالية:

1- خدمات البعثة.

2- طلب إنهاء الدراسة.

3- اختيار سبب الإنهاء (تخرج – رغبة الطالب – انتهاء دراسة المبتعث الأساسي – أسباب صحية – تغيير جهة الابتعاث – قرار جهة الابتعاث – انتهاء عمل الموفد )

4 – تعبئة البيانات اللازمة

5 – رفع الطلب.

في وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (مسار التميز – النسخة الثالثة) للسنة الأكاديمية (2023-2024م) للجنسين حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس والماجستير على النحو التالي:

مراحل الابتعاث:

– مرحلة البكالوريوس
– مرحلة الماجستير
– مرحلة الدكتوراه

ومن بين الشروط العامة لمسار التميز للابتعاث:

– سعودي الجنسية

– حسن السيرة والسلوك

– الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات والمؤسسات التعليمية المحددة وذلك للحصول على درجات (البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه)، مع مراعاة أن يكون البرنامج المقبول فيه ليس تنفيذياً.

وألاّ يكون القبول من برنامج يقدم من الكليات المهنية college of professional studies أو كليات التعليم المستمر college of continuing education،.

اقرأ أيضا:

ينتهي التقديم قريبًا.. برنامج الابتعاث الخارجي لوزارة التعليم

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