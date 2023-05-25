لمواجهة المخدرات.. خطوة مهمة من “الشؤون الإسلامية” في 47 مسجدًا وجامعًا ومدرسة

تواصل – فريق التحرير:

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية، برامج للتحذير من آفة المخدرات في 47مسجدًا وجامعًا ومدرسة بمنطقة تبوك.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي اليوم الخميس، إن الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، نظمت عددًا من البرامج للتحذير من آفة المخدرات في 47 مسجدًا وجامعًا ومدرسة بالمنطقة، وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى الثلاثين من شهر شوال للعام 1444هـ.

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أهم القضايا والموضوعات

وقال العنزي إن البرامج التي نظمتها الوزارة تناولت موضوعات آفة المخدرات، وشملت الآتي:

-التحذير من خطر التدخين والمخدرات

-التحذير من المسكرات والمخدرات

خطورة المخدرات على الجيل المسلم الشباب والمخدرات

دور رفقاء السوء في التدخين والمخدرات.

كما نفذت البرامج في مقر القوات الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر، ومقر السجن العام بتبوك، والكلية التقنية بتيماء.

وتأتي هذه البرامج ضمن جهود الوزارة في مواكبة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات (وطن بلا مخدرات)، وذلك لتوعية الناس بخطورة هذه الآفة وما تسببه من أضرار نفسية وصحية واقتصادية، وفق المتحدث باسم الوزارة.

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