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خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لغير المواطنين

خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لغير المواطنين

خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لغير المواطنين
٠١:٤٣:٤٣ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة لأفراد الأسرة غير السعوديين عبر منصة أبشر.

وأبرزت أربع خطوات للوصول إلى الخدمة من خلال منصة أبشر، وهي:

-الخدمات الإلكترونية.

-خدمات أفراد الأسرة.

-تصريح الدخول لمكة المكرمة.

-قم بإنشاء طلب التصريح للدخول.

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شروط إصدار تصريح دخول مكة لغير السعوديين

يشترط أن تكون إقامة المستفيد سارية.

– يجب أن يكون المستفيد متواجدا في المملكة العربية السعودية.

– بعد تقديم الطلب ستتم المعالجة وإشعار مقدم الطلب عبر حسابه في منصة “أبشر”.

– ستكون الخدمة متاحة خلال فترة الحج فقط.

‎وتأتي هذه الخدمة تسهيلًا للمستفيدين واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.

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