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وعقوبات مختلفة.. 12543 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في شهر

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وعقوبات مختلفة.. 12543 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في شهر

وعقوبات مختلفة.. 12543 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في شهر

وعقوبات مختلفة.. 12543 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل في شهر
٠١:٤٦:١٤ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 12543 قرارًا إداريًا خلال شهر رمضان 1444 هـ.

 بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

التنبيه بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين.

وأوضحت أن المخالفات شملت أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم “999” في بقية مناطق المملكة.

قائد قوات الجوازات للحج يقف على جاهزية صالات الحج

وقف قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على جاهزية صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ .

سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة

وأكد اللواء المربع أن “الجوازات” سخرت إمكاناتها كافة لدعم المواقع المخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، لسرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج بكل يسر وسهولة.

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يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لراحة وخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية حتى مغادرتهم.

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