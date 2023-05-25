الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات
في تبوك.. دوريات الأمن تضبط مواطنًا اتخذ بيته وكرًا لارتكاب هذا الأمر
العظمى والصغرى.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
7 عقود في خدمة التعليم.. وفاة التربوي محمد بن إبراهيم الخضير
صباح اليوم.. شاهد هطول الأمطار مع جريان السيول بوادي الدواسر في الرياض
أخبار السعودية.. أسباب تأخر الدعم السكني وموعد آخر الإجازات المطولة وأدوية لا تدخل المملكة 

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات

إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات

إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات
١٢:٤٨:٣٨ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام”الكوكايين”.

المخدرات عُثر عليها مُخبأة في إرساليات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المخدرات عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة

وأكدت أنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم إحباط تهريب الكوكايين تهريب المخدرات جدة مطار الملك عبدالعزيز الدولي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
عصر اليوم.. شاهد تكون السحب الممطرة في سماء مكة المكرمة

عصر اليوم.. شاهد تكون السحب الممطرة في سماء مكة المكرمة

٠٤:٤٨ م، الأربعاء، ١١ يناير ٢٠٢٣
مجدداً الآلاف يرحَّلون.. والداخلية تحذر المواطنين والمقيمين من التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

مجدداً الآلاف يرحَّلون.. والداخلية تحذر المواطنين والمقيمين من التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

٠٢:١٢ م، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا

5 فوائد لجسمك لن تتوقعها إذا تناولت السبانخ كثيرًا

٠١:٥٢ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
«عسيري» ينتقد تقارير المنظمات الحقوقية بشأن استهداف المدنيين في اليمن

«عسيري» ينتقد تقارير المنظمات الحقوقية بشأن استهداف المدنيين في اليمن

٠١:٤٨ ص، السبت، ٢٦ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *