إحباط محاولتي تهريب كميات من “الكوكايين” عُثر عليها مُخبأة في إرساليات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الخميس، أنها تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 4.5 كيلوجرام”الكوكايين”.

المخدرات عُثر عليها مُخبأة في إرساليات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن المخدرات عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة

وأكدت أنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.