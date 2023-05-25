بالتفاصيل.. “الدفاع” تفتح باب القبول لطلاب الكليات العسكرية

الطعام (جميع الجهات التي تعقد دورات التأهيل العسكري تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية للجامعيين مجهزة بطاقم يقوم بتجهيز وتقديم الوجبات حسب أصناف الطعام المعدة بدقة ومراقبة صحيا والتي تخضع لمواصفات محددة من قبل لجنة مختصة بذلك).

السكن (تتكفل الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير السكن الملائم ضمن منشآتها خلال فترة دورة التأهيل العسكري).

العلاج (تؤمن الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري للجامعيين العلاج في المستوصف الموجود بها أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال التحاقه بالدورة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية).