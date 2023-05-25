“المدفوعات السعودية” تحصد جائزة أفضل تجربة دفع لعام 2023

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حصلت “المدفوعات السعودية” على جائزة “أفضل تجربة دفع” ضمن جوائز سيملس للشرق الأوسط للعام 2023م عن خدمة “مدى لمدفوعات قطاع النقل العام”.

وتعد هذه الخدمة هي إحدى الخدمات الحديثة المقدمة من شبكة المدفوعات الوطنية ” مدى”، والتي تتيح تجربة دفع سلسة وآمنة في قطاعات النقل العام بالمملكة.

وتم تطوير حلول تقنية تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل العام لتكون جميع وسائل الدفع من خلال الأجهزة الذكية والبطاقات البلاستيكية عبر خدمة الاتصال القريب المدى (NFC).

كما ستكون متاحة بمرونة عالية وخيارات دفع متعددة لمستخدمي الحافلات. وتسريع عملية الدخول باستخدام بطاقات الدفع اللاتلامسية أو الاجهزة الذكية. مما ينعكس على تحقيق أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الهادف إلى نمو رقمنة المدفوعات.

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حصول المدفوعات السعودية على الجائزة

ويؤكد حصول “المدفوعات السعودية” على هذه الجائزة التي تُعد إحدى الجوائز الرائدة في مجال تقنيات الدفع الرقمي في الشرق الأوسط. دورها البارز في تطوير وتشغيل وتهيئة منظومة المدفوعات الوطنية.

كما يؤكد حرصها على تعزيز التحول الرقمي في قطاع المدفوعات بالمملكة، وذلك من خلال إتاحة أحدث تقنيات المدفوعات الإلكترونية بطريقة سلسة وآمنة وموثوقة.

وتعمل خدمة “مدى لمدفوعات قطاع النقل العام” على رقمنة عملية دفع أجرة النقل العام حيث تمكن الخدمة لجميع حاملي بطاقات مدى. من استخدام خدمات النقل العام ودفع قيمة الرحلة باستخدام بطاقة مدى بشكل مباشر.

ويلغي ذلك الحاجة للتحصيل النقدي للأجرة والطباعة الورقية للتذاكر. الأمر الذي يوفر أفضل تجربة دفع للعميل. وتستهدف الخدمة المستفيدين من خدمات النقل العام المستمرة في التطور والتوسع بمختلف مناطق المملكة.