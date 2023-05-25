تعاني من اضطراب الإدمان.. مشكلتك لها حل مع جمعية إشراقة

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اضطراب تعاطي المخدرات، هو مرض يؤثر على مخ الشخص وسلوكه، ويجعله يفقد القدرة على التحكم في استخدام أي عقار، الأمر الذي يجعله يستمر في تعاطي المخدرات على الرغم من الضرر الذي تسببه له.

وتعد الاضطرابات النفسية والعصبية الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان من الاضطرابات الشائعة، فهي تؤثر في شخص واحد تقريبًا من بين كل عشرة أشخاص، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

العلاج من اضطراب تعاطي المخدرات

وقد يدرك الأشخاص الذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات مشكلتهم، ولكن لا يملكون القدرة على التوقّف عن تعاطيها، حتى وإن رغبوا بالأمر، ومع ذلك، بإمكانهم أن يتعافوا.

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ويتسبب إدمان المخدرات في إحداث تغييرات في الدماغ تولّد لدى المدمن رغبة شديدة الحصول على المزيد.

لذا فإن مريض الإدمان يحتاج إلى مساعدة طبية والخضوع لبرنامج علاجي منظم للتغلب على مشكلة تعاطي المخدرات ومواصلة الحياة بدونها.

ويحتاج معظم المرضى إلى رعاية طويلة الأمد، أو متكررة للتوقف عن التعاطي تمامًا واستعادة حياتهم الطبيعية.

وفي هذا الإطار، توفر جمعية “إشراقة” المتخصصة في رعاية وتأهيل مرضى الإدمان بأفضل الوسائل العلمية والنفسية والاجتماعية الحديثة، العديد من البرامج التي تساعد مريض الإدمان على التعافي والعمل على إعادة تأهيله.

برامج التأهيل لمرضى الإدمان

وتشرف الجمعية على تنفيذ برامج التأهيل لمرضى الإدمان، والبالغ عددها 389 برنامجًا على النحو التالي:

1 – برنامج مراحل التغيير ( 14 جلسة).

2 – برنامج مهارات التعافي المبكر ( 8 جلسات).

3 – برنامج رفع الدافعية الذاتية ( 8 جلسات).

4 – برنامج 12 خطوة في التعافي (16 جلسة).

5 – برنامج تنشيط وظائف المخ (12 جلسة).

6 – برنامج البيئة العلاجية (60 جلسة).

7 – برنامج معرفي وسلوكي عقلاني (24 جلسة).

8 – برنامج الدعم الذاتي (36 لقاءً).

9 – برنامج الوقاية من الانتكاسة (32 جلسة).

10 – برنامج التغذية الراجعة (24 جلسة).

11 – برنامج التأهيل الأسري (12 جلسة).

12 – برنامج التثقيف الصحي (12 جلسة).

13 – برنامج الإرشاد الديني (36 جلسة).

14 – برنامج الأنشطة الرياضية (36 منشطًا).

15 – برنامج الأنشطة الترفيهية (12 منشطًا).

16 – برنامج الدعم الاجتماعي (35 جلسة).

17 – برنامج إرشاد التعافي (12 جلسة).

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برنامج الرعاية اللاحقة

وهــو عبــارة عــن حضــور المتعافي لبرنامــج عــام، مــع زملاء لــه في التعــافي، لممارسة بعـض الأنشـطة الثقافيـة والتوعويـة والترفيهيـة، وذلـك لمـدة يومـين في الأسبوع، على مــدار شهرين.

برنامج الرعاية المستمرة

مدة البرنامج سـنة كاملـة، وليـوم واحـد، وذلك لمتابعـة المسـتفيد والاهتمـام بـه، ودعمـه نفسـيًا واجتماعيًا مـن خلال ممارسـة عـدد من البرامج والأنشطة المناسبة له.

مجال التأهيل للاندماج في المجتمع

-المشاركة في مناشط الجمعيات.

-المشاركة في خدمات داخل المساجد.

-مشاركة الأسرة في تنفيذ البرامج الرياضية أو الثقافية أو البيئية.

-نقل رسالة لشخص مدمن بالضوابط العلاجية.

-نقل الخبرة التي استفادها لشخص راغب في العلاج.