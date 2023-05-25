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في تبوك.. دوريات الأمن تضبط مواطنًا اتخذ بيته وكرًا لارتكاب هذا الأمر

في تبوك.. دوريات الأمن تضبط مواطنًا اتخذ بيته وكرًا لارتكاب هذا الأمر

في تبوك.. دوريات الأمن تضبط مواطنًا اتخذ بيته وكرًا لارتكاب هذا الأمر
١٢:٢٠:١٩ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة تبوك، عن ضبط مواطن اتخذ منزله وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر والحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

اتخذ منزله وكرًا لترويج مادة “الشبو” المخدرة

وأوضحت أنها ألقت القبض على مواطن لاتخاذ منزله وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الحشيش المخدر.

ضبط أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية

وأضافت أنها ضبطت معه أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبالغ مالية.

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وأكدت في الوقت نفسه، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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 وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

 ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي الحشيش المخدر المخدرات تبوك دوريات الأمن مادة الميثامفيتامين

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