الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. “الداخلية” تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بجميع المناطق
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اليوم.. “الداخلية” تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بجميع المناطق

اليوم.. “الداخلية” تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بجميع المناطق

اليوم.. “الداخلية” تفتح باب التوظيف لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى بجميع المناطق
٠٢:٠٦:٠١ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لصحة السجون، عن وظائف إدارية وقانونية وصحية لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضحت أن الوظائف تشمل وظائف متعددة لا تتطلب الخبرة للتعيين عليها في المراكز الصحية بالسجون في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي:

مجالات العمل

– وظائف إدارية

– وظائف قانونية

– وظائف صحية

المؤهلات المستهدفة

– الدبلوم

– البكالوريوس

– الماجستير أو الزمالة

مناطق العمل

– الرياض

– جدة

– الدمام

– مكة المكرمة

– جازان

– الاحساء

– تبوك

– أبها

– نجران

– بيشة

– الحدود الشمالية

– الجوف

– حفر الباطن

– القصيم

– الطائف

– الدمام

– حائل

– القريات

– مناطق أخرى

* ملاحظة: تصنيف هيئة التخصصات الصحية شرط أساسي للقبول للوظائف الصحية.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/11/5هـ من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.

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أخبار السعودية البكالوريوس الدبلوم صحة السجون وزارة الداخلية وظائف خالية وظائف شاغرة وظائف للخريجين

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