العظمى والصغرى.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في الدمام والأحساء.

وسجل 42 درجة في مكة المكرمة و41 في حفر الباطن والخرج، و40 درجة في المدينة المنورة ووادي الدواسر والصمان.

وسجل 39 في بريدة وشرورة ورفحاء والدهناء، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات 19 درجة مئوية.

أبها 15، والباحة 18 والطائف 20 درجة مئوية.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

اقرأ أيضًا:

حتى المساء.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وسيول وعواصف على هذه المناطق

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.