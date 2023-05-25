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7 عقود في خدمة التعليم.. وفاة التربوي محمد بن إبراهيم الخضير

7 عقود في خدمة التعليم.. وفاة التربوي محمد بن إبراهيم الخضير

7 عقود في خدمة التعليم.. وفاة التربوي محمد بن إبراهيم الخضير
١٢:١٦:٠٠ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توفي، فجر اليوم الخميس، الشيخ محمد بن إبراهـيـم الخضير، أبرز رواد التعليم الأهلي في المملكة، بعد سبعة عقود في خدمة التعليم ومحو الأمية.

ويعد الخضير من أوائل المستثمرين في المدارس الخاصة بالمملكة.

مدارس التربية النموذجية

وأسس قبل أكثر من 65 عامًا مدارس التربية النموذجية، كما يعد أول من بدأ تعليم البنات قبل أن ترى الرئاسة العامة لتعليم البنات النور.

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وتوسعت مدارس التربية النموذجية لتصبح سلسلة مدارس متميزة خرّجت آلاف الطلبة والطالبات الذين قادوا مسيرة التنمية في المملكة في مختلف المجالات.

وانطلق الخضير في مسيرته نحو تأسيس جامعة اليمامة بالرياض التي تعد واحدة من الجامعات الأهلية المتميزة في مستواها التعليمي.

وولد الخضير ونشأ في مدينة رياض الخبراء بالقصيم، وعمل في شركة أرامكو في بداياتها.

وانتقل إلى محافظة الخرج ليعمل في مشروع الخرج الزراعي، غير إنه فضل التفرغ للعمل الخاص وهو ما حقق فيه نجاحات غير مسبوقة.

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الصلاة والدفن

ونعاه ابنه خالد بن محمد إبراهـيـم الخضير، رئيس مجلس أمناء جامعة اليمامة.

وقال إنه ستتم الصلاة على والده الفقيد بعد عصر اليوم الخميس 25 مايو 2023 في جامع الراجحي بالرياض ومن ثم ستتم مواراته الثرى في مقبرة النسيم.

فيما سيكون عزاء الرجال في ديوانية الشيخ محمد الخضير بحي الريان بالرياض بين الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 8 مساءً.

الكلمات الدلالية:
التعليم الشيخ محمد بن إبراهـيـم الخضير المدارس الخاصة جامعة الرياض مدارس التربية النموذجية

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