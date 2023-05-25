اليوم.. “تعليم الطائف”: تحويل الدراسة “عن بُعد” في المدارس المسائية

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أعلنت إدارة تعليم الطائف اليوم الخميس، تحويل الدراسة “عن بُعد” في المدارس المسائية بسبب تقلبات الطقس.

الدراسة عن بعد في المدارس المسائية بالطائف

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها قررت تحويل الدراسة الحضورية للدراسة عن بُعد بالمدارس المسائية.

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وأضافت أن القرار يشمل منطقة تعليم الطائف والمراكز التابعة لها تعليميًا؛ وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي.

وأشارت إلى أن القرار، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وتحذيرات من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.