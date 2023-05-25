أخبار السعودية.. أسباب تأخر الدعم السكني وموعد آخر الإجازات المطولة وأدوية لا تدخل المملكة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تفاصيل جديدة حول وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بأمريكا
سادت أجواء من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، في أعقاب وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بولاية كانساس الأمريكية.
لهذا السبب.. استمرار إغلاق سوق الصواريخ بجدة لأجل غير مسمى
استمر إغلاق مجمع أسواق الصواريخ في جدة، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.
الصندوق العقاري يكشف أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين
كشف الصندوق العقاري عن أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين بعد مرور يوم من حلول موعد الصرف.
تبدأ اليوم.. خبير طقس يُحذر من أمطار غزيرة ورياح مغبرة على معظم المناطق
حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.
في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر الإجازات المطولة
بانتهاء اليوم الدراسي، اليوم الخميس، يدخل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة في إجازة تستمر لمدة أربعة أيام.
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حقيقة إيقاف الدعم عن هؤلاء
قال حساب المواطن، إن إيقاف خدمات المستفيد لا يؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج.
بشرى سارة.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تطرح عشرات الوظائف بعدة مناطق
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 127 وظيفة شاغرة بعدة مناطق “جدة والظهران والدوادمي والخرج”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التأمينات الاجتماعية تُعلن عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليم الخميس، عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير، وآلية إعفاء المنشآت من غرامات الاشتراكات.
“البيئة” تحدد شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية، وذلك من خلال مشروع طرحته عبر منصة استطلاع.
بشرى سارة من الموارد البشرية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الراتب لمستفيد الضمان الاجتماعي لشهر يونيو.
مستحضرات لا تدخل المملكة.. تعرف على شروط ومتطلبات فسح الأدوية
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أخيراً، حزمة من الشروط والمتطلبات لفسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي.
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