تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

سادت أجواء من الحزن بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، في أعقاب وفاة المبتعثة أثير آل خلبان غرقًا بولاية كانساس الأمريكية.

استمر إغلاق مجمع أسواق الصواريخ في جدة، وذلك في أعقاب نشوب حريق به للمرة الثانية في غضون 10 أيام.

كشف الصندوق العقاري عن أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين بعد مرور يوم من حلول موعد الصرف.

حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من فرصة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

بانتهاء اليوم الدراسي، اليوم الخميس، يدخل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة في إجازة تستمر لمدة أربعة أيام.

قال حساب المواطن، إن إيقاف خدمات المستفيد لا يؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج.

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر 127 وظيفة شاغرة بعدة مناطق “جدة والظهران والدوادمي والخرج”، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليم الخميس، عن خطوات الإعفاء من غرامات التأخير، وآلية إعفاء المنشآت من غرامات الاشتراكات.

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط استخدام مصادر المياه السطحية، وذلك من خلال مشروع طرحته عبر منصة استطلاع.

حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الراتب لمستفيد الضمان الاجتماعي لشهر يونيو.

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أخيراً، حزمة من الشروط والمتطلبات لفسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ومنتجات التجميل للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي.

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