صباح اليوم.. شاهد هطول الأمطار مع جريان السيول بوادي الدواسر في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت، صباح اليوم، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول ما بين بلثقاء والحمرة في وادي الدواسر في الرياض.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت أمطار غزيرة أدت لجريان السيول ما بين بلثقاء والحمرة في الهضب شمال وادي الدواسر.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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