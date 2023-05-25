شاهد: رائد الفضاء علي القرني ينشر صورة جديدة.. ويبعث رسالة إلى “سكان الأرض”

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أظهرت صورة حديثة نشرها رائد الفضاء علي القرني، من داخل محطة الفضاء الدولية، تواجده وفي خلفه كوكب الأرض.

الصورة نشرها “القرني” بنفسه وعلق عليها قائلا: “كيف يومكم في الأرض؟”.

وأجرى رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني اتصالاً لاسلكيًا مع مجموعة من الطلاب. باستخدام ترددات هواة الراديو، بهدف المشاركة في توعية الطلاب بالمعارف العلمية وتغذية فضولهم نحو الفضاء.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء نشرت في حسابها عبر موقع “تويتر”، لقطات مباشرة من المركبة التي تحمل رائدي الفضاء خلال المرحلة الثامنة من مراحل الإطلاق، استعدادًا للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكشفت الهيئة في وقت سابقة عن أهم الخطوات لرائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، اللذين غادرا إلى الفضاء في مهمة علمية لإجراء تجارب بحثية علمية تخدم البشرية.

3 خطوات مرتقبة

ومن المقرر اكتمال مناورة الالتحام مع محطة الفضاء الدولية: الساعة (4:24 م) بتوقيت المملكة.

وسيلي ذلك فتح باب الكبسولة تحضيرًا لنزول الرواد: الساعة (6:13 م)، على أن تقم احتفالية استقبال الرواد في محطة الفضاء الدولية: الساعة (6:45 م).

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أول تصريح بعد الانطلاق للفضاء

وقال القرني في أول تصريح له بعد انطلاقه إلى الفضاء: “الحمد لله على هذه اللحظة التاريخية التي نعيشها، استمتعنا بلحظة الإطلاق وكل عبارات الشكر لخادم الحرمين وولي العهد على الدعم والتمكين لشباب وبنات الوطن”.

وقالت ريانة برناوي: “السلام عليكم من الفضاء، كل عبارات الشكر لقيادتنا على كل الدعم الذي لقيناه، ونحن نعيش عصر التمكين والازدهار ووصلنا عنان السماء”.

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الصورة

https://www.alwatan.com.sa/a/1126743