الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“إنفاذ”: 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام
الاستغناء عن 10 آلاف موظف.. “ميتا” تبدأ الجولة الأخيرة من عمليات التسريح
“الدفاع المدني” ينبه لأمطار غزيرة وعواصف على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً
اليورو ينخفض لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
بعد تحذير “الصحة العالمية” من الوباء القادم.. ما هو المرض x الأشد فتكًا من كوفيد؟
الصندوق العقاري يكشف أسباب عدم وصول الدعم السكني لحسابات بعض المستفيدين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“إنفاذ”: 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام

“إنفاذ”: 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام

“إنفاذ”: 438 عقارًا للبيع والتصفية في 9 مزادات علنية خلال أربعة أيام
١١:٢٩:٥٧ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” اليوم الخميس، عن إقامة 9 مزادات علنية، وذلك في الفترة ما بين 28 إلى 31 مايو 2023م.

وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 438 عقاراً متنوعاً ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي.

اقرأ أيضًا:

إنفاذ يعلن عن مزاد “مخطط النخيل” لبيع أكثر من 380 قطعة أرض بالرياض

المزادات تقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة

وأضاف مركز الإسناد والتصفية، أن المزادات تقع في 6 مناطق مختلفة في المملكة، وتبدأ بـ:

389 عقاراً في منطقة الرياض في مزادات مخطط النخيل ومساكن وفرائد الرياض الإلكترونية.

و12 عقاراً بمنطقة مكة المكرمة في مزاد متزايدات الإلكتروني.

و6 عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد مشارق طيبة الإلكتروني.

و23 عقاراً في منطقة الشرقية في مزاد آفاق الشرقية وسديم الإلكتروني.

وعقاران بمنطقة القصيم في مزاد مروج القصيم الإلكتروني.

وأخيراً 6 عقارات بمدينة خميس مشيط في مزاد أرجوان الحضوري.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. “إنفاذ” يستعرض أكثر من 70 عقارًا للبيع والتصفية في 8 مناطق

ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على:

1 –  تصفية الأصول من العقارات والمنقولات.

2 – التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

3 – الإسهام في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إقامة مزادات علنية إنفاذ الرياض القصيم مركز الإسناد والتصفية مزادات حضورية وإلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
قطر تعلن بدء مشروع بناء ألف وحدة سكنية في غزة

قطر تعلن بدء مشروع بناء ألف وحدة سكنية في غزة

١١:٠٢ ص، الأربعاء، ١١ مارس ٢٠١٥
وزير العمل: حريصون على تطبيق أنظمة السوق بـ”عدالة”

وزير العمل: حريصون على تطبيق أنظمة السوق بـ”عدالة”

٠٤:٤٠ م، الأثنين، ٠٢ مارس ٢٠١٥
بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الشريعة الإسلامية أساسها الانفتاح والتجدد والمرونة مع المحافظة على الثوابت

بالفيديو.. خطيب المسجد الحرام: الشريعة الإسلامية أساسها الانفتاح والتجدد والمرونة مع المحافظة على الثوابت

٠٣:٢٨ م، الجمعة، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
مقتل 6 من مرافقي وزير الدفاع اليمني بكمين للحوثيين

مقتل 6 من مرافقي وزير الدفاع اليمني بكمين للحوثيين

٠٢:٢٩ م، الأحد، ٠٨ مارس ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *