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اليورو ينخفض لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو ينخفض لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو ينخفض لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو ينخفض لـ 4.02.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١١:١٥:٥٢ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.02.

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.20

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

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أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.17

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وسجل الدولار ارتفاعًا إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين.

جاء ذلك نتيجة سببين أساسيين وهما الاقتصاد الأمريكي، والمتعاملين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ولامست العملة الأمريكية مستوى 1.07425 دولار لليورو في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس،

وظلت مرتفعة مسجلة في أحدث تعاملات 1.0748 دولار، كما سجل الدولار 139.66 ينا، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 30 نوفمبر.

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