“الدفاع المدني” ينبه لأمطار غزيرة وعواصف على هذه المناطق حتى الـ 11 مساءً

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى المساء.

تحذير من أمطار غزيرة على الباحة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الباحة.

عواصف وأمطار على مكة حتى الـ 11 مساءً

وأضافت أن الحالة تشمل محافظات” الباحة والعقيق القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”، وتستمر حتى الساعة 11 من مساء اليوم.

وحذرت من حالة مطرية مصحوبة بعواصف ترابية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً، تشمل محافظات، ” أضم وميسان والطائف”.

ونبهت إىل فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان تشمل محافظات ” الحرث والدائر ولاريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وضامطة”.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

أمطار رعدية ورياح وسيول على عدة مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

عواصف ورياح مثيرة للأتربة والغبار

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

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