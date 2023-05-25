بعد تحذير “الصحة العالمية” من الوباء القادم.. ما هو المرض x الأشد فتكًا من كوفيد؟

تواصل – فريق التحرير:

في أعقاب تحذير رئيسها، تيدروس أدهانوم جيبريسوس من أن الوباء القادم من المرجح “أن يحدث قريبًا”، تحتفظ منظمة الصحة العالمية بقائمة قصيرة من “الأمراض ذات الأولوية” التي يمكن أن تسبب الوباء القاتل التالي.

وتضم قائمة الأمراض الإيبولا والسارس وزيكا، لكن الأخطر والأكثر رعبًا هو “المرض X”.

وهو عنصر كميائي نائب تستخدمه منظمة الصحة العالمية لوصف مرض غير معروف للعلوم الطبية كسبب للعدوى البشرية.

وسواء كان فيروسًا أو بكتيريا أو فطرًا أو عاملًا آخر، فلن يكون هناك على الأرجح أي لقاحات أو علاجات للمرض الغامض.

قال الدكتور ريتشارد هاتشيت، من “تحالف ابتكارات التأهب للوباء”، لصحيفة التلجراف: “هذه ليست مادة خيال علمي، هذا سيناريو علينا الاستعداد له، هذا هو المرض العاشر”.

اقرأ أيضًا:

عادة منتشرة عند زيارة المرضى قد تتسبب في وفيات.. تعرف عليها؟

متى ظهر المرض X؟

واستخدمت منظمة الصحة العالمية مصطلح (المرض X) في عام 2018.

وبعد عام واحد، ظهر هذا المرض عندما بدأ كوفيد -19 في الانتشار في جميع أنحاء الصين، وانتشر كوباء مميت في دول العالم.

قال الدكتور براناب تشاترجي، الباحث في قسم الصحة الدولية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور، لصحيفة “ناشيونال بوست”، “إن الموجة الأخيرة من حالات إنفلونزا الطيور (H5N1) في كمبوديا هي مجرد مثال على ذلك”.

ويعتقد بعض خبراء الصحة العامة أن (المرض X) القادم سيكون حيواني المصدر، مما يعني أنه سينشأ في الحيوانات البرية أو الأليفة، ثم ينتشر ليصيب البشر.

كانت الإيبولا وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وكوفيد -19 في الأصل أمراض حيوانية المنشأ.

اقرأ أيضًا:

بعد تحذير “الصحة العالمية” من الوباء القادم .. تصريحات صادمة للمنظمة

مصادر أخرى للأمراض

ومع ذلك ، هناك مصادر أخرى للأمراض والإرهاب البيولوجي يمكن أن يكون سبب الوباء المقبل.

وقال باحثون في مجلة “مكافحة العدوى وعلم الأوبئة في المستشفيات” في عام 2021: “لا يمكن أيضًا تجاهل إمكانية وجود مُمْرِض وبائي معدَّل هندسيًا” .

وأضافوا: “إن إطلاق مثل هذه العوامل الممرضة، إما من خلال حوادث المختبرات أو كفعل من أعمال الإرهاب البيولوجي، قد يؤدي إلى كارثة المرض X أيضًا، وقد لوحظ على أنه خطر كارثي عالمي”.

كما أن هناك مصدرًا آخر محتملاً يمكن أن يكون فيروسات “الزومبي” التي حُبست في التربة الصقيعية أو غيرها التي ظلت في المناطق الطبيعية المتجمدة لعدة قرون قبل ظهورها بسبب ارتفاع درجة حرارة المناخ.

تشمل الأمراض الأخرى ذات الأولوية في قائمة منظمة الصحة العالمية:

فيروس ماربورج، وحمى القرم والكونغو النزفية، وحمى لاسا، وأمراض نيباه والفيروسات الفيروسية، وحمى الوادي المتصدع، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

ولمنع ومكافحة تفشي (المرض X)، يطالب خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم بزيادة الأموال لدعم مراقبة العوامل الوبائية المحتملة والبحث عنها.

وكتب الباحثون في دورية “مكافحة العدوى وعلم الأوبئة بالمستشفيات”: “لم يكن جائحة كوفيد -19 هو الأول الذي أحدث فسادًا في العالم ولن يكون الأخير”..

“وبالتالي، نحن بحاجة إلى الاستعداد للفاشية التالية في أقرب وقت ممكن”.