وتقتحم 30 منزلًا.. قوات الاحتلال تعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 18 فلسطينيًا خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينياً، بعد اقتحامها لأكثر من 30 منزلاً، في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

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ووفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، لافتاً الانتباه إلى أن عملية الاعتقال الواسعة في مخيم عقبة جبر.

ترافق معها عمليات تخريب وتدمير محتويات عدة منازل فلسطينية، وعملية اقتحام لعدة قرى قضاء مدينة جنين.

استشهاد فتى فلسطينيًا في مدينة نابلس

فيما استشهد فتى متأثراً بجروح أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، قبل عدة أيام.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى عبد الله الدخيل 15 عاماً، استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الصدر.

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وذلك خلال عدوان الاحتلال على نابلس قبل أيام، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 157 شهيداً بينهم 27 طفلاً.

بيان فلسطيني يطالب بتدخل دولي عاجل

في الوقت نفسه، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوضع حد لعمليات هدم وتفجير منازل الفلسطينيين، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وأوضحت في بيان لها، أنها تندد بالتعديات الصهيونية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وقرى وبلدات الضفة الغربية المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو.

هدم المنازل في القدس والضفة الغربية

ووصفت عمليات الهدم للمنازل في القدس والضفة الغربية، بأنها أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق.