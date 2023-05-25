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لهذه الأسباب.. “الدولار” يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

لهذه الأسباب.. “الدولار” يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين

لهذه الأسباب.. “الدولار” يحوم قرب أعلى مستوى في شهرين
١٠:١٣:١٧ ص، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجل الدولار ارتفاع إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الين.

جاء ذلك نتيجة سببين أساسيين وهما الاقتصاد الأمريكي المتعاملين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

كما استفاد الدولار أيضا من الطلب على الملاذات الآمنة،

بينما تهدد أزمة سقف الديون الأمريكية البلاد بالتخلف عن سداد التزاماتها بشكل كارثي بحلول الأول من يونيو على أقرب تقدير.

ولامست العملة الأمريكية مستوى 1.07425 دولار لليورو في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية، وذلك للمرة الأولى منذ 24 مارس،

وظلت مرتفعة مسجلة في أحدث تعاملات 1.0748 دولار، كما سجل الدولار 139.66 ينا، وهو مستوى شوهد آخر مرة في 30 نوفمبر.

في سياق متصل، كشف أحد الخبراء الاقتصاديين ويدعى مارك زاندي، عن توقعه بانخفاض معدل التضخم وعودته إلى 3 % بحلول نهاية العام.

ضغوط أسعار المستهلك

وانخفضت ضغوط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها عند 9.1٪ في يونيو الماضي بفضل السياسة النقدية،

حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية 10 مرات منذ أول زيادة في الوباء في مارس 2022.

يذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر واحد،

حتى في الوقت الذي شهد فيه مؤشر أسعار المستهلك علامات مستمرة على تباطؤ ضغوط الأسعار، حيث وصل إلى 4.9٪ حتى أبريل.

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