انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.33 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.64 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.80 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.25، وعيار 14 بـ 137.86، وعيار 12 سجل 118.17ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7350 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1654 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.332 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 238.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 218.69 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.75 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.93، وعيار 14 بـ 139.17، وعيار 12 سجل 119.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7420 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1670 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 238.570 ريال.

استقرار الذهب عالميًا

في سياق متصل، استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في ظل ترقب التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1958.60 دولار.

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