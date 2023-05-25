“الإحصاء”: انخفاض الصادرات السلعية 25.3 % في مارس

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تراجعت الصادرات السلعية في شهر مارس الماضي بنسبة 25.3% إلى 106.1 مليار ريال،

مقابل 142 مليار ريال في نفس الفترة العام السابق 2022، وذلك نتيجة لانخفاض بنسبة 26.5% في الصادرات البترولية بمقدار 30 مليار ريال.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن التراجع في الصادرات البترولية بلغت نسبته 26.5%، إذ سجلت قيمتها 83.1 مليار ريال، مقابل 113 مليار في مارس 2022.

وأشارت إلى أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي تراجعت من 79.6% في شهر مارس 2022، إلى 78.3% في شهر مارس الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له، بمقدار 4.4 مليار ريال، وبنسبة 4.4%.

وأظهرت بيانات الإحصاء، تراجع الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير)، بنسبة 20.6%،

في شهر مارس الماضي، إلى 23 مليار ريال، مقارنة بمثيله من 2022، الذي سجلت فيه 28.9 مليار ريال.

الصادرات غير البترولية

وارتفعت أيضا الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.5مليار ريال في مارس الماضي، وبنسبة 7.2% بالمقارنة مع شهر فبراير السابق له.

على صعيد الواردات، أظهرت بيانات الإحصاء ارتفاعها في شهر مارس الماضي بنسبة 9.8% بمقدار 5.5 مليار ريال،

إذ بلغت قيمتها 61.8 مليار ريال في شهر مارس الماضي، مقابل 56.3 مليار ريال مارس 2022.

كما ارتفعت قيمة الواردات على أساس شهري، بالمقارنة مع فبراير 2023 بمقدار 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.5%.

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